ЗМІ: у НАТО міркують над можливістю місії в Гренландії, щоб вдовольнити Трампа

НАТО шукає вихід із кризи, спричиненої загрозливими заявами президента США на адресу свого союзника Данії – для заспокоєння Дональда Трампа розглядається можливість проведення спеціальної спільної місії в Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо NOS від джерел.

Президент США цього тижня повторно заявив, що хоче Гренландію. Військове втручання не виключається. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен тоді заявила про кінець Альянсу, якщо США дійсно почнуть військові дії проти її країни.

Джерела в НАТО не очікують, що це станеться найближчим часом. Офіційно альянс зберігає мовчання, але за лаштунками, як кажуть, вони наполегливо працюють над вирішенням проблеми.

У четвер вранці 32 посли альянсу зібралися на щотижневу зустріч. Вона пройшла в "спокійній атмосфері". Данія підняла питання Гренландії в "позитивній і перспективній інтервенції", повідомили інсайдери NOS. Посол США в НАТО Вітакер також, як повідомляється, виступив у примирливому тоні.

Як стало зрозуміло під час засідання, практично всі країни хочуть, щоб Альянс відігравав більшу роль в Арктиці. Кілька членів запропонували нову місію НАТО в цьому регіоні. Це значно посилило б оборону Арктики. І, перш за все, це були б спільні зусилля, включаючи США, найважливішого союзника, що хоча б тимчасово послабило б найгіршу напругу.

Для запуску такої місії необхідна згода всіх 32 членів альянсу. Генсек НАТО Марк Рютте повинен спочатку з'ясувати, чи підтримує Трамп спільну місію НАТО, яка може називатися "Арктичний вартовий". Дві подібні місії вже були запущені в останні роки: "Балтійський вартовий" в Балтійському морі та "Східний вартовий" на східному кордоні НАТО.

Дипломати вважають, що якщо Трамп погодиться, "Арктичний вартовий" може бути запущений протягом декількох тижнів, і це допоможе відновити принаймні частину довіри до альянсу, на що вони сподіваються.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський Союз обговорює, якою буде реакція, якщо погрози американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії виявляться реальними.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

