СМИ: в НАТО обсуждают возможность миссии в Гренландии, чтобы удовлетворить Трампа

НАТО ищет выход из кризиса, вызванного угрожающими заявлениями президента США в адрес своего союзника Дании – для успокоения Дональда Трампа рассматривается возможность проведения специальной совместной миссии в Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно NOS из источников.

Президент США на этой неделе повторно заявил, что хочет Гренландию. Военное вмешательство не исключается. Премьер-министр Дании Метте Фредерриксен тогда заявила о конце Альянса, если США действительно начнут военные действия против ее страны.

Источники в НАТО не ожидают, что это произойдет в ближайшее время. Официально альянс хранит молчание, но за кулисами, как говорят, они упорно работают над решением проблемы.

В четверг утром 32 посла альянса собрались на еженедельную встречу. Она прошла в "спокойной атмосфере". Дания подняла вопрос Гренландии в "позитивной и перспективной интервенции", сообщили инсайдеры NOS. Посол США в НАТО Витакер также, как сообщается, выступил в примирительном тоне.

Как стало понятно во время заседания, практически все страны хотят, чтобы Альянс играл большую роль в Арктике. Несколько членов предложили новую миссию НАТО в этом регионе. Это значительно усилило бы оборону Арктики. И, прежде всего, это были бы совместные усилия, включая США, важнейшего союзника, что хотя бы временно ослабило бы худшую напряженность.

Для запуска такой миссии необходимо согласие всех 32 членов альянса. Генсек НАТО Марк Рютте должен сначала выяснить, поддерживает ли Трамп совместную миссию НАТО, которая может называться "Арктический страж". Две подобные миссии уже были запущены в последние годы: "Балтийский страж" в Балтийском море и "Восточный страж" на восточной границе НАТО.

Дипломаты считают, что если Трамп согласится, "Арктический страж" может быть запущен в течение нескольких недель, и это поможет восстановить по крайней мере часть доверия к альянсу, на что они надеются.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский Союз обсуждает, какой будет реакция, если угрозы американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии окажутся реальными.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

