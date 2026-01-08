Венс радить Європі серйозно поставитися до заяв Трампа щодо Гренландії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс радить європейським лідерам всерйоз поставитись до того, що Дональд Трамп говорить щодо Гренландії.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі, передає "Європейська правда"

"Моя порада європейським лідерам і будь-кому іншому – сприймайте президента Сполучених Штатів серйозно. Що він сказав про Гренландію? Номер один: Гренландія дійсно важлива не тільки для протиракетної оборони Америки, але і для протиракетної оборони всього світу", – сказав Венс, заявивши, що в Європі якось "надміру" реагують на це.

Номер два, за його словами, це підвищений інтерес до регіону з боку "ворожих супротивників".

"Ми просимо сприймати безпеку цієї землі більш серйозно", – заявив Венс, додавши, що США продовжать дипломатію з цього питання з усіма зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський Союз обговорює, якою буде реакція, якщо погрози американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії виявляться реальними.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки