Венс советует Европе серьезно отнестись к заявлениям Трампа о Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Венс советует европейским лидерам всерьез отнестись к тому, что Дональд Трамп говорит о Гренландии.

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме, передает "Европейская правда".

"Мой совет европейским лидерам и всем остальным – воспринимайте президента Соединенных Штатов серьезно. Что он сказал о Гренландии? Номер один: Гренландия действительно важна не только для противоракетной обороны Америки, но и для противоракетной обороны всего мира", – сказал Венс, заявив, что в Европе как-то "чрезмерно" реагируют на это.

Номер два, по его словам, это повышенный интерес к региону со стороны "враждебных противников".

"Мы просим воспринимать безопасность этой земли более серьезно", – заявил Венс, добавив, что США продолжат дипломатию по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

Главная дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский Союз обсуждает, какой будет реакция, если угрозы американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии окажутся реальными.

