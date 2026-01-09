Послы Дании и Гренландии встретились с официальными лицами США

Помощники президента США Дональда Трампа в четверг встретились с послами Дании и Гренландии в Белом доме для обсуждения ситуации вокруг арктического острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Посол Дании в США Йеспер Моллер Соренсен и главный представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Исбосетсен встретились с должностными лицами Совета национальной безопасности Белого дома в четверг.

По словам должностного лица датского правительства, переговоры имели целью "получить больше ясности" относительно комментариев президента США о контроле над Гренландией.

Послы также провели серию встреч с американскими законодателями, пытаясь заручиться поддержкой, чтобы убедить Трампа отказаться от своих угроз захватить остров.

Напомним, после молниеносной операции в Венесуэле в минувшие выходные президент США Дональд Трамп снова активно заговорил о желании контролировать Гренландию.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

Ряд республиканцев в Конгрессе США осудили заявления Трампа по поводу Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

По данным СМИ, в Европе серьезно восприняли заявления и разработают несколько вариантов противодействия захвату Гренландии США, а у Трампа разрабатывают соглашения для реализации его видения в отношении Гренландии.