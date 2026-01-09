Сибига после массированной российской атаки призвал партнеров к "решительным ответам"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки РФ призвал партнеров принять немедленные меры по усилению давления на Москву.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в сети X.
Сибига заявил, что ночная атака продемонстрировала пренебрежение России мирными усилиями, поэтому должна встретить "решительную реакцию".
"Новые раунды жестких санкций, чтобы лишить Россию ресурсов для террора и войны. Новые пакеты оборонной помощи Украине, чтобы лучше защитить наш народ и отбросить захватчиков. Новые шаги для обеспечения ответственности за российские преступления", – написал министр.
Также глава украинского МИД призвал к публичному осуждению действий России.
"Мы информируем наших партнеров о последствиях ночных ударов. Мы призываем к решительной реакции. Публичное осуждение – особенно со стороны тех, кто недавно с беспокойством отреагировал на фейковую "атаку на резиденцию Путина"", – добавил Сибига.
Напомним, 29 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с правителем РФ, в котором тот рассказал ему в том числе о якобы попытке Украины атаковать дронами его резиденцию.
1 января издание The Wall Street Journal сообщило, что представители национальной безопасности США опровергли утверждение российской стороны о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина.
Украина опровергла проведение такой атаки и назвала обвинения частью российской дезинформационной кампании, направленной на вбивание клина между Киевом и Вашингтоном.
Впоследствии сам Трамп признал, что "не верит" в атаку на резиденцию Путина.