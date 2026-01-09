Сибига после массированной российской атаки призвал партнеров к "решительным ответам"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки РФ призвал партнеров принять немедленные меры по усилению давления на Москву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в сети X.

Сибига заявил, что ночная атака продемонстрировала пренебрежение России мирными усилиями, поэтому должна встретить "решительную реакцию".

"Новые раунды жестких санкций, чтобы лишить Россию ресурсов для террора и войны. Новые пакеты оборонной помощи Украине, чтобы лучше защитить наш народ и отбросить захватчиков. Новые шаги для обеспечения ответственности за российские преступления", – написал министр.

Также глава украинского МИД призвал к публичному осуждению действий России.

"Мы информируем наших партнеров о последствиях ночных ударов. Мы призываем к решительной реакции. Публичное осуждение – особенно со стороны тех, кто недавно с беспокойством отреагировал на фейковую "атаку на резиденцию Путина"", – добавил Сибига.

Напомним, 29 декабря президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с правителем РФ, в котором тот рассказал ему в том числе о якобы попытке Украины атаковать дронами его резиденцию.

1 января издание The Wall Street Journal сообщило, что представители национальной безопасности США опровергли утверждение российской стороны о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина.

Украина опровергла проведение такой атаки и назвала обвинения частью российской дезинформационной кампании, направленной на вбивание клина между Киевом и Вашингтоном.

Впоследствии сам Трамп признал, что "не верит" в атаку на резиденцию Путина.