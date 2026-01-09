Шмыгаль: в феврале производство перехватчиков Octopus для Украины в Британии достигнет 1000 в месяц

В феврале 2026 года объемы производства украинских дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании должны достичь тысячи в месяц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с британским коллегой Джоном Хили в Киеве.

"С февраля выходим на производство 1000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц", – объявил Шмыгаль.

Соглашение о производстве в Британии этих беспилотников подписали в сентябре 2025 года. В будущем объемы производства должны достичь нескольких тысяч в месяц.

Он рассказал, что на встрече с Хили также речь шла о возможности совместных стратегических промышленных проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения; перспективах локализации производства шведских самолетов Gripen, которые содержат технологии британских компаний; усилении защиты украинского моря.

Кроме того, он объявил, что следующее заседание формата "Рамштайн" состоится в феврале.

Во время визита Хили в Киев 9 января подписали "дорожную карту" к соглашению о 100-летнем партнерстве Украины и Великобритании в оборонной сфере.