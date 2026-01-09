Прокуроры вызвали владельцев швейцарского бара, где при пожаре погибли десятки людей

Швейцарские прокуроры в пятницу, 9 января, вызвали владельцев бара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь в результате пожара погибли 40 человек.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Прокуроры расследуют деятельность французских владельцев бара Le Constellation по подозрению в совершении преступлений, включая непредумышленное убийство.

Владельцы, Жак и Джессика Моретти, не отвечали на вопросы журналистов, когда входили в прокуратуру в соседнем городе Сьон.

Фото: Reuters

Сразу после смертельного пожара супруги выразили свои соболезнования по поводу трагедии и заявили, что будут полностью сотрудничать со следствием.

Во время выступления в этот же день в Риме премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала помочь семьям итальянских жертв в их стремлении к справедливости и заявила, что рассматривает возможность введения в Италии запрета на использование бенгальских огней в закрытых помещениях.

"То, что произошло в Кран-Монтане, стало результатом того, что слишком много людей не выполняли свою работу или думали, что зарабатывают легкие деньги. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности", – добавила она.

Пожар в ночь на 1 января в баре в городе Кран-Монтана унес жизни 40 человек. Еще 116 человек получили ранения. Вероятной причиной пожара считают бенгальские огни на бутылках шампанского, которые держали слишком близко к потолку.

В Швейцарии объявили пять дней траура после трагической гибели людей. Менеджеры бара оказались под уголовным расследованием.

Также, как писали ранее, этот бар не проводил проверок пожарной безопасности с 2019 года.