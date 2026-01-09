У 2025 році Литва вилучила найбільшу контрабанду сигарет за три десятиліття

У 2025 році литовські правоохоронці вилучили рекордну кількість контрабандних сигарет – понад 4,4 млн пачок.

Про це повідомила в п'ятницю, 9 січня, Державна прикордонна служба Литви (VSAT), цитує LRT, пише "Європейська правда".

Це найбільша річна кількість незаконних сигарет, вилучених за три десятиліття з моменту відновлення незалежності Литви в 1990 році, при цьому за контрабанду було затримано 352 особи.

Загалом прикордонники вилучили 4 млн 440 тисяч 600 пачок у 2025 році, що втричі перевищує результат 2024 року. Сума вилученої контрабанди склала близько 21,1 млн євро.

Прикордонники також зазначили, що було зафіксовано більше спроб контрабанди сигарет з Латвії до Литви, чого раніше не спостерігалося.

Загалом 50,1% сигарет, затриманих Державною прикордонною службою, було ввезено через внутрішній кордон ЄС з Латвії, 49,2% – з Білорусі та 0,3% – з Росії.

Маршрут ще 0,4% контрабанди, що потрапила до Литви, невідомий.

Нагадаємо, 9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайний стан на всій території країни у зв’язку з контрабандними метеозондами з Білорусі, які систематично порушують повітряний простір країни і поставили під загрозу нормальну роботу аеропорту Вільнюса.

Посланець президента США Джон Коул заявив 13 грудня, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити польоти метеозондів з його країни до Литви.

Також писали, що литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва погодилася б направити до Білорусі посла з особливих доручень для проведення переговорів щодо проблеми з метеокулями.

Зазначимо, на початку 2026 року прикордонники литовського міста Капчямєстіс виявили 50 тисяч пачок білоруських сигарет у лісі, поблизу державного кордону з Білоруссю.