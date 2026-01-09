В 2025 году Литва изъяла самую большую контрабанду сигарет за три десятилетия

В 2025 году литовские правоохранители изъяли рекордное количество контрабандных сигарет – более 4,4 млн пачек.

Об этом сообщила в пятницу, 9 января, Государственная пограничная служба Литвы (VSAT), цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Это самое большое годовое количество незаконных сигарет, изъятых за три десятилетия с момента восстановления независимости Литвы в 1990 году, при этом за контрабанду было задержано 352 человека.

В целом пограничники изъяли 4 млн 440 тыс. 600 пачек в 2025 году, что втрое превышает результат 2024 года. Сумма изъятой контрабанды составила около 21,1 млн евро.

Пограничники также отметили, что было зафиксировано больше попыток контрабанды сигарет из Латвии в Литву, чего раньше не наблюдалось.

В общем 50,1% сигарет, задержанных Государственной пограничной службой, было ввезено через внутреннюю границу ЕС из Латвии, 49,2% – из Беларуси и 0,3% – из России.

Маршрут еще 0,4% контрабанды, попавшей в Литву, неизвестен.

Напомним, 9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.

Также писали, что литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров по проблеме с метеозондами.

Отметим, в начале 2026 года пограничники литовского города Капчяместис обнаружили 50 тысяч пачек белорусских сигарет в лесу, вблизи государственной границы с Беларусью.