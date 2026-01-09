Укр Рус Eng

Трамп говорит, что отменил вторую волну ударов по Венесуэле

Новости — Пятница, 9 января 2026, 16:52 — Мария Емец

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил изначально запланированную вторую волну ударов по Венесуэле, поскольку власти страны прислушиваются к требованиям.

Об этом он заявил 9 января в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп отметил, что в Венесуэле начали отпускать политзаключенных, и он видит в этом "важный и разумный жест".

 

"США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления в значительно большей, лучшей, современной форме их нефтегазовой инфраструктуры. Из-за этого сотрудничества я отменил изначально ожидаемую вторую волну ударов – похоже, что она не будет нужна. Но все суда останутся на месте из соображений безопасности", – заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что собирается инвестировать в нефтедобычу "не менее 100 млрд долларов".

Как отмечает CNN, в четверг из Венесуэлы начали поступать новости об освобождении политзаключенных, в том числе оппозиционных политиков – что было одним из требований США после операции.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти, и допустил, что это может длиться годами.

Среди прочего, администрация президента Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио изложил трехэтапный план администрации Трампа по Венесуэле.

Трамп Венесуэла
