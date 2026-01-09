Трамп говорит, что отменил вторую волну ударов по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил изначально запланированную вторую волну ударов по Венесуэле, поскольку власти страны прислушиваются к требованиям.

Об этом он заявил 9 января в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп отметил, что в Венесуэле начали отпускать политзаключенных, и он видит в этом "важный и разумный жест".

"США и Венесуэла хорошо сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления в значительно большей, лучшей, современной форме их нефтегазовой инфраструктуры. Из-за этого сотрудничества я отменил изначально ожидаемую вторую волну ударов – похоже, что она не будет нужна. Но все суда останутся на месте из соображений безопасности", – заявил Дональд Трамп.

Он добавил, что собирается инвестировать в нефтедобычу "не менее 100 млрд долларов".

Как отмечает CNN, в четверг из Венесуэлы начали поступать новости об освобождении политзаключенных, в том числе оппозиционных политиков – что было одним из требований США после операции.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти, и допустил, что это может длиться годами.

Среди прочего, администрация президента Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио изложил трехэтапный план администрации Трампа по Венесуэле.