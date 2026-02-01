Глава МЗС Франції закликає Іран йти на поступки США для уникнення війни

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Ірану варто піти на поступки США, щоб уникнути силового втручання Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Libération.

Барро зауважив, що США провели приготування до військової операції проти Ірану.

"Паралельно вони запропонували режиму переговори – якому варто цим скористатися, піти на значні поступки і радикальну зміну позиції", – заявив очільник МЗС Франції.

Він додав, що Іран "має припинтии бути загрозою для своїх сусідів у регіоні та наших безпекових інтересів, а народ Ірану має повернути собі свободу".

Барро закликав Тегеран припинити репресії та інформаційну блокаду, звільнити затриманих і випустити з країни французів Сесіль Колер та Жака Парі.

Французьких громадян затримали у травні 2022 року і засудили до великих термінів за "шпигунство на користь Ізраїлю", але врешті випустили з в’язниці із забороною виїзду з країни. Вони відтоді живуть у посольстві Франції.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення угоди щодо ядерної програми Ірану, погрожуючи масштабним ударом.

30 січня Трамп повторив, що "сподівається на угоду", але "подивиться, що буде", якщо цього не станеться.

Іран попередив про ризик масштабного конфлікту у разі атаки США.

За даними ЗМІ, Трамп шукає варіанти дій проти Ірану, які б не призвели до затяжної війни.