Глава МИД Франции призывает Иран идти на уступки США, чтобы избежать войны

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Ирану стоит пойти на уступки США, чтобы избежать силового вмешательства Соединенных Штатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Libération.

Барро отметил, что США провели приготовления к военной операции против Ирана.

"Параллельно они предложили режиму переговоры – которому стоит этим воспользоваться, пойти на значительные уступки и радикальное изменение позиции", – заявил глава МИД Франции.

Он добавил, что Иран "должен прекратить быть угрозой для своих соседей в регионе и наших интересов безопасности, а народ Ирана должен вернуть себе свободу".

Барро призвал Тегеран прекратить репрессии и информационную блокаду, освободить задержанных и выпустить из страны французов Сесиль Колер и Жака Пари.

Французских граждан задержали в мае 2022 года и приговорили к большим срокам за "шпионаж в пользу Израиля", но в итоге выпустили из тюрьмы с запретом выезда из страны. Они с тех пор живут в посольстве Франции.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения соглашения по ядерной программе Ирана, угрожая масштабным ударом.

30 января Трамп повторил, что "надеется на соглашение", но "посмотрит, что будет", если этого не произойдет.

Иран предупредил о риске масштабного конфликта в случае атаки США.

По данным СМИ, Трамп ищет варианты действий против Ирана, которые бы не привели к затяжной войне.