Польша просит выдать европейский ордер на арест скандального экс-министра юстиции

Польская национальная прокуратура подала в Окружной суд в Варшаве ходатайство о выдаче европейского ордера на арест бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро.

Об этом стало известно RMF24, пишет "Европейская правда".

Бывшему главе Министерства юстиции предъявлено 26 обвинений, связанных с нарушениями в расходовании средств из Фонда юстиции.

Прокуратура подозревает Зёбро, среди прочего, в руководстве преступной группировкой и растрате средств из Фонда юстиции. Поэтому 5 февраля суд выдал ордер на его арест.

По информации польского радио, 10 февраля Национальная прокуратура обратилась в Окружной суд в Варшаве с просьбой выдать европейский ордер на арест бывшего министра юстиции, который с октября находится в Венгрии.

Отметим, Зёбро подтвердил 12 января, что получил защиту от венгерского правительства.

По данным СМИ, в Венгрии в последний момент внесли поправки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться исполнения европейского ордера на арест.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не был удивлен, что Зёбро получил убежище у Орбана.

Во вторник, 10 февраля, Зёбро был наказан выговором за отсутствие на заседаниях Сейма.