Зеленский назвал дату следующих переговоров, речь пойдет о территориях

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с участием США о прекращении войны, который состоится 17 или 18 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg.

Президент Украины сказал, что принял предложение США провести очередной раунд переговоров, в то же время не знает, присоединится ли к ним российская делегация.

На повестке дня этой встречи будет вопрос территорий – прежде всего предложение США о создании свободной экономической зоны на Донбассе. По словам Зеленского, обе стороны конфликта относятся к этому варианту скептически.

"Ни одна из сторон не поддерживает идею создания свободной экономической зоны – ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договорились о следующем: вернемся к этому вопросу на следующей встрече с представлением о том, как это может выглядеть", – заявил президент.

Зеленский настаивает, чтобы США четко выразили свою позицию относительно того, кто будет контролировать буферную зону на востоке Украины.

"Если это наша территория – а это наша территория, – то страна, которой она принадлежит, должна ею управлять", – сказал Зеленский.

Следующий раунд переговоров также будет включать двусторонние консультации Украины и США. Как сообщил глава государства, переговорные команды могут рассмотреть предложения по послевоенному планированию и сосредоточиться на экономических вопросах. С этой целью в состав делегации войдет министр экономики Алексей Соболев. Он обсудит с американцами "пакет процветания" Украины.

Напомним, в субботу Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию войны России против Украины на своей территории.

Зеленский также заявил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

Кроме того, президент подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля решить территориальный вопрос и вопрос ЗАЭС пока не удалось.

В ходе переговоров 4-5 февраля делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации обсудили ряд нерешенных вопросов, в частности методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.