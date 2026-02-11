В правительстве Германии считают, что выборы в Украине возможны только при условии стабильного мира

Для проведения референдума и выборов в Украине прежде всего необходима стабильная ситуация с безопасностью в стране.

Об этом заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер в Берлине на пресс-конференции в среду, 11 февраля, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Власти Германии приняли к сведению информацию о возможности проведения референдума и выборов в Украине, но прежде всего они сосредоточены на достижении прогресса в мирных переговорах, заявил представитель правительства ФРГ.

"В частности, мы настаиваем на том, чтобы Россия отказалась от своих максимальных требований. И мы всегда подчеркивали, что, конечно же, Украина и украинское правительство, а также сам президент должны принимать решения о дальнейших действиях", – заявил Штеффен Майер.

Отвечая на вопрос об опасениях выхода США из переговорного процесса, если мирное соглашение не будет подписано до июня, заместитель официального представителя правительства ФРГ ответил: "Прежде всего важно, чтобы переговоры, которые сейчас ведутся на разных уровнях и в разных местах, продолжались. Прежде всего важно, чтобы Украина и Россия действительно вели прямые переговоры друг с другом".

Майер также подчеркнул, что обмен мнениями о возможных решениях для завершения войны продолжается – в частности, "на уровне советников по безопасности США".

Президент Владимир Зеленский опроверг, что США угрожают отказаться от своих же гарантий безопасности в случае, если в Украине не объявят дату выборов президента.

Ранее Зеленский выразил надежду, что Украина и США достигнут понимания в ходе нового раунда переговоров, запланированных на следующую неделю.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что американские и украинские переговорщики также обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.

Также, по данным Reuters, на переговорах продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса – по Донбассу и Запорожской АЭС.