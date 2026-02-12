"Он пропустит хорошую тусовку": министр в НАТО прокомментировала отсутствие главы Пентагона

Глава МИД Исландии считает, что отказ главы Пентагона ехать в НАТО "не является плохим сигналом" для будущего Альянса, но жалеет, что Пит Хегсет не поехал в Брюссель.

Об этом она заявила в комментарии журналистам перед началом встречи министров государств-членов НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Как известно, в четверг в штаб-квартире НАТО состоится встреча министров обороны Альянса, Совет Украина-НАТО и заседание в формате "Рамштайн". Между тем США на этих мероприятиях представит не министр, а его заместитель Элбридж Колби.

Торгердур Катрин Гуннарсдоттир, представляющая правительство Исландии, реагируя на эту замену, полушутя заявила, что от этого потеряет сам Хегсет. "Что ж, жаль для него – он пропускает хорошую тусовку", – сказала она об отказе Хегсета ехать в Брюссель.

Сменив тон на более серьезный, министр выразила сожаление по поводу того, что глава Пентагона решил не присоединяться к встрече коллег. "Конечно, это всегда лучше, если министры участвуют во встречах здесь. Но я бы не характеризовала это как плохой сигнал", – добавила она.

По словам Гуннарсдоттир, Альянсу в целом удалось преодолеть внутренний кризис, который начался после заявлений из США о Гренландии в 2026 году. "С начала этого года мы действительно столкнулись с тем, что нас тестировали (на единство европейской части Альянса. – "ЕП"). Но сейчас весь Альянс – сильнее, чем он был в начале года", – подчеркнула министр.

Она также призвала коллег не уделять меньше внимания помощи Украине. "Мы не можем допустить, чтобы это отвлекло нас от восточного фланга. Надо помнить, что Украина сейчас воюет за свободу и суверенитет Европы, поэтому мы должны поддерживать их и делать все, чтобы достичь длительного и справедливого мира", – заявила она.

