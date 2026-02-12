У Варшаві хочуть змінити суддю у справі про європейський ордер на арешт ексміністра юстиції

Польська прокуратура попросила окружний суд Варшави про відвід судді від розгляду клопотання про видачу європейського ордера на арешт скандального ексміністра юстиції Збігнева Зьобро.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Прокуратура посилається на сумніви щодо неупередженості судді Даріуша Любовського, оскільки в грудні 2025 року він скасував європейський ордер на арешт заступника Збігнева Зьобро Марчина Романовського.

Обидва підозрювані розшукуються у зв'язку з розкраданням коштів Фонду юстиції й обидва перебувають в Угорщині, де їм надано політичний притулок.

В обґрунтуванні клопотання про відвід судді Любовського від розгляду справи Зьобро прокурор вказав на ряд обставин, що дають підстави сумніватися в неупередженості судді.

"19 грудня 2025 року цей суддя скасував європейський ордер на арешт (ЄОА), виданий проти Марчина Романовського, попри те, що раніше, за тих самих обставин і проти тієї самої особи, він видав ЄОА і двічі його змінював (тим самим визнаючи, що були підстави для видачі ЄОА проти підозрюваного, якому було надано політичний притулок)", – нагадала Національна прокуратура.

Національна прокуратура зазначила, що обґрунтування рішення про скасування європейського ордера на арешт "містило низку політично мотивованих заяв та оцінок".

Також прокурори наголосили, що деякі заяви судді під час засідання Національної ради судової влади "також можуть бути сприйняті як політичні за своїм характером, особливо з огляду на те, що вони повторюють твердження політиків та кіл, пов'язаних із підозрюваним Зьобро".

Нагадаємо, 10 лютого польська національна прокуратура подала до Окружного суду у Варшаві клопотання про видачу європейського ордера на арешт колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро.

Польські слідчі хочуть висунути Зьобро 26 звинувачень, у тому числі в керівництві організованою злочинною групою. Зокрема, правоохоронці вважають, що експосадовець давав своїм підлеглим вказівки порушувати закон, щоб забезпечити обраним суб'єктам субсидії з Фонду справедливості, втручався в підготовку конкурсних пропозицій і допускав до надання коштів неправомірним суб'єктам.

Зазначимо, Зьобро підтвердив 12 січня, що отримав захист від угорського уряду.

За даними ЗМІ, в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.