В Варшаве хотят сменить судью по делу о европейском ордере на арест экс-министра юстиции

Польская прокуратура обратилась в окружной суд Варшавы с просьбой отвести судью от рассмотрения ходатайства о выдаче европейского ордера на арест скандального экс-министра юстиции Збигнева Зёбро.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Прокуратура ссылается на сомнения в беспристрастности судьи Дариуша Любовского, поскольку в декабре 2025 года он отменил европейский ордер на арест заместителя Збигнева Зёбро Марчина Романовского.

Оба подозреваемых разыскиваются в связи с хищением средств Фонда юстиции и оба находятся в Венгрии, где им предоставлено политическое убежище.

В обосновании ходатайства об отводе судьи Любовского от рассмотрения дела Зёбро прокурор указал на ряд обстоятельств, дающих основания сомневаться в беспристрастности судьи.

"19 декабря 2025 года этот судья отменил европейский ордер на арест (ЕОА), выданный против Марчина Романовского, несмотря на то, что ранее, при тех же обстоятельствах и против того же лица, он выдал ЕОА и дважды его изменял (тем самым признавая, что были основания для выдачи ЕОА против подозреваемого, которому было предоставлено политическое убежище)", – напомнила Национальная прокуратура.

Национальная прокуратура отметила, что обоснование решения об отмене европейского ордера на арест "содержало ряд политически мотивированных заявлений и оценок".

Также прокуроры подчеркнули, что некоторые заявления судьи во время заседания Национального совета судебной власти "также могут быть восприняты как политические по своему характеру, особенно учитывая, что они повторяют утверждения политиков и кругов, связанных с подозреваемым Зёбро".

Напомним, 10 февраля польская национальная прокуратура подала в Окружной суд в Варшаве ходатайство о выдаче европейского ордера на арест бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро.

Польские следователи хотят предъявить Зёбро 26 обвинений, в том числе в руководстве организованной преступной группой. В частности, правоохранители считают, что экс-чиновник давал своим подчиненным указания нарушать закон, чтобы обеспечить избранным субъектам субсидии из Фонда справедливости, вмешивался в подготовку конкурсных предложений и допускал к предоставлению средств неправомерным субъектам.

Отметим, Зёбро подтвердил 12 января, что получил защиту от венгерского правительства.

По данным СМИ, в Венгрии в последний момент внесли поправки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться исполнения европейского ордера на арест.