Кремль: новые переговоры по Украине планируют в Женеве, РФ хочет послать Мединского

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины планируют провести в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.

Заявление Мединского приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Представитель Кремля сказал, что очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве.

По словам Пескова, российскую делегацию на переговорах должен возглавить Мединский.

Стоит отметить, что на трехсторонних переговорах, которые возобновились в начале года в ОАЭ, Мединский не присутствовал в составе российской делегации. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в этой связи даже заявил о "качественном изменении" в составе делегации РФ, говоря, что на переговорах уже не читают "псевдоисторических лекций".

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал, что Соединенные Штаты впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров на своей территории.

В то же время не было известно, присоединится ли к переговорам российская делегация.