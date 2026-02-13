Бундестагу дозволили відмовляти у допуску помічникам депутатів зі зв'язками з РФ

Адміністрація Бундестагу справедливо відмовила співробітнику депутата від партії "Альтернатива для Німеччини" у видачі парламентського пропуску.

Відповідне рішення Адміністративного суду Берліна підтвердив Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Адміністрація Бундестагу відмовила чоловікові у видачі посвідчення через його контакти з Росією. Йому заборонено відвідувати будівлі, які не відкриті для відвідування громадськості.

Згідно з внутрішніми правилами Бундестагу, співробітники членів парламенту повинні пройти перевірку анкетних даних. Вищий адміністративний суд постановив, що позивач не зміг переконливо довести свою надійність.

Цей чоловік мав "тісні зв'язки з громадянином Росії, який, своєю чергою, активно співпрацював з російськими розвідниками", оголосив адміністративний суд у жовтні. Ці особи, своєю чергою, мали намір отримати доступ до Бундестагу та політики, щоб поставити під загрозу демократичний процес і конституційний лад Федеративної Республіки.

Тому адміністрація Бундестагу мала підстави вважати, що цей чоловік становив ризик для функціонування та оперативної спроможності Бундестагу, постановив Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга.

За даними парламентської фракції "Альтернативи для Німеччини", з часу федеральних виборів 2025 року семи співробітникам було відмовлено у видачі пропусків. Парламентський менеджер "АдН" Бернд Бауманн оголосив, що оскаржить ці рішення в суді.

Рішення Вищого адміністративного суду не підлягає оскарженню.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягла рекордних результатів в опитуваннях – партія отримала найбільший на сьогодні відрив від керівного блоку ХДС/ХСС, згідно з опитуванням GMS.

Нагадаємо, лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.