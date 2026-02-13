Бундестагу разрешили отказывать в допуске помощникам депутатов, имеющим связи с РФ

Администрация Бундестага справедливо отказала сотруднику депутата от партии "Альтернатива для Германии" в выдаче парламентского пропуска.

Соответствующее решение Административного суда Берлина подтвердил Высший административный суд Берлина-Бранденбурга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Администрация Бундестага отказала мужчине в выдаче удостоверения из-за его контактов с Россией. Ему запрещено посещать здания, которые не открыты для посещения общественности.

Согласно внутренним правилам Бундестага, сотрудники членов парламента должны пройти проверку анкетных данных. Высший административный суд постановил, что истец не смог убедительно доказать свою надежность.

Этот мужчина имел "тесные связи с гражданином России, который, в свою очередь, активно сотрудничал с российскими разведчиками", объявил административный суд в октябре. Эти лица, в свою очередь, намеревались получить доступ к Бундестагу и политике, чтобы поставить под угрозу демократический процесс и конституционный строй Федеративной Республики.

Поэтому администрация Бундестага имела основания считать, что этот человек представлял риск для функционирования и оперативной способности Бундестага, постановил Высший административный суд Берлина-Бранденбурга.

По данным парламентской фракции "Альтернатива для Германии", со времени федеральных выборов 2025 года семи сотрудникам было отказано в выдаче пропусков. Парламентский менеджер "АдН" Бернд Бауманн объявил, что обжалует эти решения в суде.

Решение Высшего административного суда не подлежит обжалованию.

Как ранее сообщала "Европейская правда", ультраправая "Альтернатива для Германии" достигла рекордных результатов в опросах – партия получила самый большой на сегодня отрыв от руководящего блока ХДС/ХСС, согласно опросу GMS.

Напомним, лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной политической фигурой.