Зеленский обсудил с Мерцем совместное производство оружия и мирные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Офиса президента Украины.
Мерц и Зеленский обсудили дальнейшую военную помощь и дополнительные взносы Германии в программу PURL по покупке американского оружия для Украины.
Президент Украины также проинформировал канцлера об энергетической ситуации и актуальных потребностях.
Кроме того, речь шла о совместных проектах по производству оружия, в частности о работе первого предприятия по изготовлению дронов, которое в пятницу посетил украинский президент.
Глава государства также проинформировал немецкого канцлера о предыдущих встречах украинской, американской и российской делегаций и подготовке к следующим переговорам в Женеве.
О новом раунде переговоров Украины, США и России в Женеве 17-18 февраля официально сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.
Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в рамках нового раунда переговоров команды обсудят территориальный вопрос. Ожидается, что Украина и США обсудят экономические вопросы, в частности "план процветания".
Зеленский также заявил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.