Зеленский рассказал, как ракеты ПВО прибыли в Украину из ЕС непосредственно перед атакой 12 февраля

Недавняя массовая комбинированная атака РФ на украинские объекты энергетики состоялась вскоре после того, как Украина получила противоракеты, и именно это позволило сбить баллистику.

Об этом рассказал президент Зеленский в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент Украины отметил, что речь идет о воздушной атаке, которая состоялась в ночь на 12 февраля. "Многие из вас уже были здесь, в Мюнхене, когда произошел этот удар. Россия запустила 24 баллистические ракеты и 219 ударных дронов против наших городов", – рассказал президент.

"Наша противовоздушная оборона использовала ракеты-перехватчики, которые поступили от наших партнеров всего несколько дней назад. Они прибыли в воскресенье, а в ночь на четверг эти ракеты уже защищали наше небо", – добавил он, отметив, что это не единственный раз, когда своевременная поставка позволяет в последний момент обеспечить ПВО ракетами.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал об обратной ситуации – когда поставки ракет опоздали

Также президент отдельно поблагодарил европейские государства, помощь которых позволяет получить ракеты ПВО.

"Большинство ракет, способных остановить российские баллистические ракеты, поступают к нам благодаря программе PURL, которая существует благодаря Европе. Европа оплачивает нашу способность останавливать баллистические атаки. Спасибо всем, кто нам помогает"

"Я хочу особенно поблагодарить Германию, Норвегию и Нидерланды за их сильное лидерство в Европе в предоставлении нам систем противовоздушной обороны. Большое спасибо. Эти системы спасают наши жизни", – добавил он.

Ранее Зеленский "наехал" на Европу в Давосе из-за проблем с ракетами для ПВО. Впрочем, в НАТО настаивают, что тогда в поставке ракет Patriot не было задержки, о которой говорил Зеленский.

Впоследствии в НАТО сообщили, что ряд партнеров передадут Украине ракеты ПВО из собственных запасов, чтобы преодолеть дефицит поставок из США.

На днях посол Украины при НАТО назвала шесть стран, которые больше всего помогли в закупке оружия в США.