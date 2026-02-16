Сибіга: дискусії про пришвидшений вступ в ЄС тривають – є і спротив, і розуміння

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що зараз тривають дискусії стосовно пришвидшеного вступу до ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції із генсеком Ради Європи у Києві у понеділок, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Сибіга зауважив, що після Мюнхенської конференції з питань безпеки та після зустрічей президента України він може підтвердити, що дискусії про пришвидшений вступ України в ЄС тривають.

"Ми маємо і певне розуміння, але є і певний спротив такому підходу", – сказав він.

Сибіга окремо зауважив, що "є недалекоглядна позиція Угорщини, яка повністю блокує усі зусилля української сторони на цьому напрямку".

За його словами, Європа також усвідомлює, що Україна потрібна для Європейського Союзу.

"Так, ми потребуємо визначення часових рамок, чітких термінів прискореного вступу України до ЄС. Наше членство в ЄС для України, і не лише для неї, є елементом безпекової майбутньої інфраструктури, безпекових гарантій, це стратегічний вибір нашого народу", – наголосив міністр.

Сибіга заявив, що Україна активно і успішно просувається на шляху реформ та зауважив на необхідності і готовності Києва дотримання відповідних критеріїв.

Нагадаємо, комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос не виключила вступ України в 2027 році, але наголошує, що треба знайти шлях для такого швидкого "геополітичного" вступу.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що фіксація дати вступу України в ЄС важлива для подолання російського впливу на Європу у рамках звичайного вступного процесу.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс заявив, що між державами-членами ЄС немає згоди щодо конкретної дати вступу України до ЄС, яка може бути закріплена у потенційній мирній угоді.