Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что сейчас продолжаются дискуссии об ускоренном вступлении в ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции с генсеком Совета Европы в Киеве в понедельник, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Сибига отметил, что после Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и после встреч президента Украины он может подтвердить, что дискуссии об ускоренном вступлении Украины в ЕС продолжаются.

"Мы имеем и определенное понимание, но есть и определенное сопротивление такому подходу", – сказал он.

Сибига отдельно отметил, что "есть недальновидная позиция Венгрии, которая полностью блокирует все усилия украинской стороны на этом направлении".

По его словам, Европа также осознает, что Украина нужна для Европейского Союза.

"Да, мы нуждаемся в определении временных рамок, четких сроков ускоренного вступления Украины в ЕС. Наше членство в ЕС для Украины, и не только для нее, является элементом безопасности будущей инфраструктуры, гарантий безопасности, это стратегический выбор нашего народа", – подчеркнул министр.

Сибига заявил, что Украина активно и успешно продвигается на пути реформ и отметил необходимость и готовность Киева соблюдения соответствующих критериев.

Напомним, комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос не исключила вступление Украины в 2027 году, но отмечает, что надо найти путь для такого быстрого "геополитического" вступления.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что фиксация даты вступления Украины в ЕС важна для преодоления российского влияния на Европу в рамках обычного вступительного процесса.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что между государствами-членами ЕС нет согласия по конкретной дате вступления Украины в ЕС, которая может быть закреплена в потенциальном мирном соглашении.