Рубио рассказал в Будапеште об особых отношениях Орбана и Трампа

Госсекретарь США Марок Рубио во время визита в Будапешт сказал, что личные связи между Дональдом Трампом и Виктором Орбаном лежат в основе прочных отношений между США и Венгрией.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Орбаном в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Рубио заявил, что Венгрия и США вступают в золотую эру отношений, и это происходит не только благодаря сближению двух народов, а "благодаря вашим отношениям с президентом Соединенных Штатов".

"Я не думаю, что это какая-то тайна, и ни для кого из присутствующих здесь не должно быть тайной, как президент относится к вам, как он взаимодействовал с вами во время своего первого президентского срока, а теперь, во время второго срока, эти отношения стали еще более тесными...

Я могу с уверенностью сказать вам, что президент Трамп глубоко предан вашему успеху", – сказал Рубио.

Он объяснил это тем, что "ваш успех – это наш успех".

"Эти отношения, которые мы имеем здесь, в Центральной Европе, благодаря вам, являются чрезвычайно важными и жизненно необходимыми для наших национальных интересов в ближайшие годы. Если вы сталкиваетесь с финансовыми трудностями, если вы сталкиваетесь с препятствиями для роста, если вы сталкиваетесь с угрозами стабильности вашей страны, я знаю, что президент Трамп будет очень заинтересован благодаря вашим отношениям с ним и благодаря важности этой страны для нас", – сказал Рубио.

Рубио также заявил, что президент Трамп с удовольствием совершил бы визит в Венгрию.

Напомним, Трамп публично поддержал Орбана накануне парламентских выборов 12 апреля.

19 февраля Орбан планирует посетить Вашингтон для участия в Совете мира Дональда Трампа.