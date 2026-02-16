Орбан поскаржився Рубіо на Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо поскаржився, нібито Україна втручається в угорські вибори та фінансує супротивників його партії "Фідес".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Орбана наводить угорське видання Index.

Орбан заявив, що українцям не байдуже, як завершаться вибори, "тому вони вирішили взяти участь у кампанії".

"Ми стоїмо на ґрунті здорового глузду, тому це не повинно нас дивувати. Активними учасниками цих виборів будуть президент України та Україна, і ми маємо перемогти також і їх", – заявив Орбан у присутності держсекретаря США.

Угорський прем’єр додав, що українці "беруть участь у кампанії з усією силою і зброєю, ми знаємо, що вони фінансують наших супротивників, ми знаємо, як це відбувається".

27 січня МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно підтримав Орбана напередодні парламентських виборів 12 квітня.

19 лютого Орбан планує відвідати Вашингтон для участі у Раді миру Дональда Трампа.