Польський ексміністр-утікач поскаржився послу США на "подвійні стандарти" ЄС та Польщі

Колишній польський міністр юстиції Збігнев Зьобро, обвинувачений у десятках справ, який отримав притулок в Угорщині, написав послу США в Польщі Томасу Роузу та пожалівся на "подвійні стандарти" ЄС та чинного уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", Зьобро написав у X.

Ексміністр звернувся до американського посла у Варшаві Томаса Роуза зі скаргою на главу МЗС Польщі Радослава Сікорського. Зьобро розкритикував слова дипломата про те, що США втручаються у виборчі процеси в Європі.

Крім того, експосадовець звинуватив міністра у подвійних стандартах, заявивши, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито втрутилася у парламентські вибори в Польщі.

Зокрема, Зьобро стверджує, що фон дер Ляєн нібито заморозила призначені для Польщі мільярди "для повалення консервативного уряду та призначення Дональда Туска прем'єр-міністром". Сікорський "не вважав це ні втручанням у внутрішні справи Польщі, ні втручанням у суверенітет Польщі", додав він.

"Але коли Дональд Трамп підтримав Кароля Навроцького на президентських виборах, а Джей Ді Венс наполягав на рівному ставленні до консерваторів та справжній свободі слова в Європі, Радослав Сікорський засудив це як "абсолютно скандальне", як "неприйнятне втручання" та спробу одного боку Атлантики нав'язати свої цінності іншому", – написав Зьобро, назвавши це "чистим лицемірством".

Ексміністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро неодноразово атакував посадовців ЄС та чинний польський уряд.

Нагадаємо, 10 лютого польська національна прокуратура подала до Окружного суду у Варшаві клопотання про видачу європейського ордера на арешт колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро.

Польські слідчі хочуть висунути Зьобро 26 звинувачень, у тому числі в керівництві організованою злочинною групою. Зокрема, правоохоронці вважають, що експосадовець давав своїм підлеглим вказівки порушувати закон, щоб забезпечити обраним суб'єктам субсидії з Фонду справедливості, втручався в підготовку конкурсних пропозицій і допускав до надання коштів неправомірним суб'єктам.

Зазначимо, Зьобро підтвердив 12 січня, що отримав захист від угорського уряду.

За даними ЗМІ, в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.