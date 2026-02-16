Польский экс-министр-беглец пожаловался послу США на "двойные стандарты" ЕС и Польши

Бывший польский министр юстиции Збигнев Зёбро, обвиняемый в десятках дел, который получил убежище в Венгрии, написал послу США в Польше Томасу Роузу и пожаловался на "двойные стандарты" ЕС и действующего правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зёбро написал в X.

Экс-министр обратился к американскому послу в Варшаве Томасу Роузу с жалобой на главу МИД Польши Радослава Сикорского. Зёбро раскритиковал слова дипломата о том, что США вмешиваются в избирательные процессы в Европе.

Кроме того, экс-чиновник обвинил министра в двойных стандартах, заявив, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы вмешалась в парламентские выборы в Польше.

В частности, Зёбро утверждает, что фон дер Ляйен якобы заморозила предназначенные для Польши миллиарды "для свержения консервативного правительства и назначения Дональда Туска премьер-министром". Сикорский "не считал это ни вмешательством во внутренние дела Польши, ни вмешательством в суверенитет Польши", добавил он.

"Но когда Дональд Трамп поддержал Кароля Навроцкого на президентских выборах, а Джей Ди Венс настаивал на равном отношении к консерваторам и настоящей свободе слова в Европе, Радослав Сикорский осудил это как "абсолютно скандальное", как "неприемлемое вмешательство" и попытку одной стороны Атлантики навязать свои ценности другой", – написал Зёбро, назвав это "чистым лицемерием".

Экс-министр юстиции Польши Збигнев Зёбро неоднократно атаковал чиновников ЕС и действующее польское правительство.

Напомним, 10 февраля польская национальная прокуратура подала в Окружной суд в Варшаве ходатайство о выдаче европейского ордера на арест бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро.

Польские следователи хотят предъявить Зёбро 26 обвинений, в том числе в руководстве организованной преступной группой. В частности, правоохранители считают, что экс-чиновник давал своим подчиненным указания нарушать закон, чтобы обеспечить избранным субъектам субсидии из Фонда справедливости, вмешивался в подготовку конкурсных предложений и допускал к предоставлению средств неправомерным субъектам.

Отметим, Зёбро подтвердил 12 января, что получил защиту от венгерского правительства.

По данным СМИ, в Венгрии в последний момент внесли поправки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться исполнения европейского ордера на арест.