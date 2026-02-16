Полиция провела рейд в Институте арабского мира в Париже из-за файлов Эпштейна

Французская полиция в понедельник провела обыск в Институте арабского мира в Париже в рамках расследования в отношении его бывшего главы, экс-министра культуры Жака Ланга, и его связей с покойным осужденным в США сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) заявила, что Институт арабского мира был среди нескольких объектов, где проводили обыски.

В этом месяце прокуратура открыла предварительное расследование в отношении Ланга и его дочери Каролин по подозрению в налоговом мошенничестве после обнародования в США документов, связанных с Эпштейном.

Ланг, бывший министром культуры во времена покойного социалистического президента Франсуа Миттерана, в этом месяце подал в отставку с должности руководителя Института арабского мира, который возглавлял с 2013 года.

Он заявил, что не знал о преступлениях Эпштейна, хотя переписывался с ним в 2012–2019 годах – через 11 лет после того, как финансист был осужден за склонение к проституции несовершеннолетней.

Институт, деятельность которого курирует МИД Франции, сообщил, что пока не может прокомментировать действия полиции.

Жак и Каролин Ланг неоднократно отрицали любые правонарушения и получение финансовой выгоды от Эпштейна.

Последствия обнародования миллионов новых документов, связанных с Эпштейном, ощутились по всей Европе. В субботу парижские прокуроры создали специальную группу для анализа этих материалов, координируя работу с финансовой прокуратурой и национальной полицией.

Прокуратура сообщила, что анализирует несколько потенциальных дел, вытекающих из файлов Эпштейна.

Одно из них касается французского дипломата, которого подозревают в передаче Эпштейну документов Организации Объединенных Наций.