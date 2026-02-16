Прем’єр Албанії хоче заборонити звільняти міністрів, що перебувають під слідством

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що планує змінити законодавство, щоб захистити міністрів від відсторонення від посади, поки вони перебувають під кримінальним розслідуванням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Така пропозиція глави уряду викликала обурення в опозиції, яка звинуватила Раму в спробі захистити себе та обмежити незалежність судової влади.

Це сталося після того, як минулого року спеціальна прокуратура висунула звинувачення заступниці Рами Белінді Баллуку у втручанні в державні тендери на великі інфраструктурні проєкти та наданні переваги певним компаніям, що сама урядовиця заперечує.

Ця справа спричинила суперечку між Спеціальною структурою з боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK), яка звернулася до парламенту з проханням зняти імунітет з Баллуку, щоб дозволити її арешт, та Рамою, який скаржився на перевищення судових обов'язків.

"У момент звільнення міністра звільняється не лише одна людина, а й вся робота цієї інституції", – заявив Рама депутатам своєї партії.

Соціалістична партія прем’єра, яка перебуває при владі вже четвертий термін поспіль, має парламентську більшість, тому незрозуміло, чи парламент проголосує за зняття недоторканності з Баллуку.

Опозиція в останні місяці організувала серію протестів у столиці країни, вимагаючи відставки Баллуку. У понеділок вони заявили, що Рама прагне контролювати судові процеси на свою користь за допомогою поправок до законодавства.

"Це не що інше, як спроба Рами захистити себе, підриваючи як незалежність судової влади, так і розподіл влади", – заявили представники опозиційної Демократичної партії агентству Reuters.

Минулого тижня у Тирані тисячі людей зібралися на протест з вимогою відставки віцепрем'єрки через ймовірну корупцію.

Повідомляли також, що подібний антиурядовий протест в Тирані відбувся 22 грудня.

Крім того, Асоціація суддів Албанії раніше звинуватила прем'єр-міністра в тиску на Конституційний суд у справі Баллуку.