Премьер Албании хочет запретить увольнять министров, находящихся под следствием

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что планирует изменить законодательство, чтобы защитить министров от отстранения от должности, пока они находятся под уголовным расследованием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Такое предложение главы правительства вызвало возмущение у оппозиции, которая обвинила Раму в попытке защитить себя и ограничить независимость судебной власти.

Это произошло после того, как в прошлом году специальная прокуратура выдвинула обвинения заместителю Рамы Белинде Баллуку во вмешательстве в государственные тендеры на крупные инфраструктурные проекты и предоставлении преимуществ определенным компаниям, что сама чиновница отрицает.

Это дело вызвало спор между Специальной структурой по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK), которая обратилась в парламент с просьбой снять иммунитет с Баллуку, чтобы разрешить ее арест, и Рамой, который жаловался на превышение судебных полномочий.

"В момент увольнения министра увольняется не только один человек, но и вся работа этой институции", – заявил Рама депутатам своей партии.

Социалистическая партия премьера, которая находится у власти уже четвертый срок подряд, имеет парламентское большинство, поэтому непонятно, проголосует ли парламент за снятие неприкосновенности с Баллуку.

Оппозиция в последние месяцы организовала серию протестов в столице страны, требуя отставки Баллуку. В понедельник они заявили, что Рама стремится контролировать судебные процессы в свою пользу с помощью поправок в законодательство.

"Это не что иное, как попытка Рамы защитить себя, подрывая как независимость судебной власти, так и разделение властей", – заявили представители оппозиционной Демократической партии агентству Reuters.

На прошлой неделе в Тиране тысячи людей собрались на протест с требованием отставки вице-премьера из-за вероятной коррупции.

Сообщалось также, что подобный антиправительственный протест в Тиране состоялся 22 декабря.

Кроме того, Ассоциация судей Албании ранее обвинила премьер-министра в давлении на Конституционный суд по делу Баллуку.