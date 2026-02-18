Мерц відкритий до заборони соцмереж для дітей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав пропозиції щодо обмеження використання соціальних мереж дітьми, посилаючись на занепокоєння щодо надмірного часу, проведеного у смартфонах, та його впливу на розвиток молоді.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні партійного з'їзду, який розпочнеться в п'ятницю, регіональне відділення консервативної Християнсько-демократичної партії (ХДС) в північній землі Шлезвіг-Гольштейн запропонувало встановити мінімальний вік для користування такими платформами, як Instagram, TikTok і Facebook, на рівні 16 років, а також обов'язкову перевірку віку.

Мерц заявив, що йому дуже подобається ця пропозиція, а також подібна ініціатива від лівоцентристської Соціал-демократичної партії (СДПН).

"Якщо сьогодні діти у віці 14 років проводять п'ять і більше годин на день за екраном, якщо вся їхня соціалізація відбувається тільки через цей засіб, то ми не повинні дивуватися дефіциту особистості та проблемам у соціальній поведінці серед молоді", – сказав Мерц в епізоді політичного подкасту "Machtwechsel".

Водночас він додав, що загалом обережно ставиться до введення заборон.

Але "ключовим питанням має бути те, як ми захищаємо дітей у віці, коли їм також потрібен час для ігор, навчання та концентрації уваги в школі", додав канцлер.

Нещодавно прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про наміри заборонити доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років.

Також парламент Португалії схвалив у першому читанні законопроєкт, який вимагає чіткої згоди батьків для доступу дітей віком від 13 до 16 років до соціальних мереж.

Заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.