Мерц открыт к запрету соцсетей для детей

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложения по ограничению использования социальных сетей детьми, ссылаясь на беспокойство относительно чрезмерного времени, проведенного в смартфонах, и его влияния на развитие молодежи.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Накануне партийного съезда, который начнется в пятницу, региональное отделение консервативной Христианско-демократической партии (ХДС) в северной земле Шлезвиг-Гольштейн предложило установить минимальный возраст для пользования такими платформами, как Instagram, TikTok и Facebook, на уровне 16 лет, а также обязательную проверку возраста.

Мерц заявил, что ему очень нравится это предложение, а также подобная инициатива от левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ).

"Если сегодня дети в возрасте 14 лет проводят пять и более часов в день за экраном, если вся их социализация происходит только через это средство, то мы не должны удивляться личностным отклонениям и проблемам в социальном поведении среди молодежи", – сказал Мерц в эпизоде политического подкаста Machtwechsel.

В то же время он добавил, что в целом осторожно относится к введению запретов.

Но "ключевым вопросом должно быть то, как мы защищаем детей в возрасте, когда им также нужно время для игр, обучения и концентрации внимания в школе", добавил канцлер.

Недавно премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о намерениях запретить доступ к социальным сетям лицам в возрасте до 16 лет.

Также парламент Португалии одобрил в первом чтении законопроект, который требует четкого согласия родителей для доступа детей в возрасте от 13 до 16 лет к социальным сетям.

Запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.