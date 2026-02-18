МЗС про рішення Угорщини замовити нафту з РФ через Хорватію: "Нагадує наркоманію"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на те, що Угорщина замовила російську нафту, яку будуть транспортувати до країни через Хорватію.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у середу, 18 лютого, пише кореспондентка "Європейської правди".

Як відомо, угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які транспортуватимуть до Угорщини морським шляхом через Хорватію.

Тихий нагадав, що транзит нафти до Угорщини зупинено через російський обстріл інфраструктури магістрального нафтопроводу "Дружба", який стався 27 січня поблизу міста Броди Львівської області.

"Про це того ж дня було належним чином проінформованою угорську сторону. Відтак Угорщині достеменно відомо з першого дня про причину зупинки роботи нафтопроводу", – акцентував він.

За словами речника МЗС, у такій ситуації виглядає дивною відсутність заяв угорської сторони з чіткою атрибуцією, що Росія обстріляла нафтопровід.

"Але чомусь тепер лунають заяви зі звинуваченням у бік України. Це абсолютно нелогічна поведінка з боку Угорщини. Україна перебуває в постійному діалозі, як з Єврокомісією, так і з відповідними органами Угорщини та Словаччини щодо цього питання", – акцентував Тихий.

Також він нагадав, що Угорщині та Словаччині були надані виключення в межах санкцій ЄС на заборону імпорту російської нафти через трубопроводи.

"Але ці виключення мали тимчасовий характер. І тимчасовість була розрахована на те, що дається час цим країнам, залежним від російської нафтової "голки", щоб з цієї "голки" злізти", – зауважив речник МЗС.

Відтак він наголосив, що наразі з боку Угорщини та Словаччини немає спроб "звільнитися від залежності від російської нафти"

"Це нагадує наркоманію", – додав він.

Раніше Будапешт і Братислава попросили Загреб дозволити постачання нафти РФ до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр у відповідь на прохання Угорщини і Словаччини заявив, що у жодної країни ЄС сьогодні не залишилося технічних виправдань, щоб залишатися прив'язаними до російської нафти.

Тим часом Словаччина оголосила режим надзвичайної ситуації у нафтовій галузі через відсутність постачання нафти.

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.