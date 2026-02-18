МИД о решении Венгрии заказать нефть из РФ через Хорватию: "Напоминает наркоманию"

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на то, что Венгрия заказала российскую нефть, которую будут транспортировать в страну через Хорватию.

Об этом он сказал во время общения со СМИ в среду, 18 февраля, пишет корреспондент "Европейской правды".

Как известно, венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортироваться в Венгрию морским путем через Хорватию.

Тихий напомнил, что транзит нефти в Венгрию остановлен из-за российского обстрела инфраструктуры магистрального нефтепровода "Дружба", который произошел 27 января.

"Об этом в тот же день была надлежащим образом проинформирована венгерская сторона. Следовательно, Венгрии с первого дня точно известно о причине остановки работы нефтепровода", – подчеркнул он.

По словам спикера МИД, в такой ситуации выглядит странным отсутствие заявлений венгерской стороны с четкой атрибуцией, что Россия обстреляла нефтепровод.

"Но почему-то теперь звучат заявления с обвинениями в сторону Украины. Это абсолютно нелогичное поведение со стороны Венгрии. Украина находится в постоянном диалоге, как с Еврокомиссией, так и с соответствующими органами Венгрии и Словакии по этому вопросу", – подчеркнул Тихий.

Также он напомнил, что Венгрии и Словакии были предоставлены исключения в рамках санкций ЕС на запрет импорта российской нефти по трубопроводам.

"Но эти исключения носили временный характер. И временность была рассчитана на то, что дается время этим странам, зависимым от российской нефтяной "иглы", чтобы с этой "иглы" слезть", – подчеркнул спикер МИД.

Затем он подчеркнул, что пока со стороны Венгрии и Словакии нет попыток "освободиться от зависимости от российской нефти".

"Это напоминает наркоманию", – добавил он.

Ранее Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию по трубопроводу Adria.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр в ответ на просьбу Венгрии и Словакии заявил, что ни у одной страны ЕС сегодня не осталось технических оправданий, чтобы оставаться привязанными к российской нефти.

Между тем Словакия объявила режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.

Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.