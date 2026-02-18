МИД о решении Венгрии заказать нефть из РФ через Хорватию: "Напоминает наркоманию"
Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на то, что Венгрия заказала российскую нефть, которую будут транспортировать в страну через Хорватию.
Об этом он сказал во время общения со СМИ в среду, 18 февраля, пишет корреспондент "Европейской правды".
Как известно, венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортироваться в Венгрию морским путем через Хорватию.
Тихий напомнил, что транзит нефти в Венгрию остановлен из-за российского обстрела инфраструктуры магистрального нефтепровода "Дружба", который произошел 27 января.
"Об этом в тот же день была надлежащим образом проинформирована венгерская сторона. Следовательно, Венгрии с первого дня точно известно о причине остановки работы нефтепровода", – подчеркнул он.
По словам спикера МИД, в такой ситуации выглядит странным отсутствие заявлений венгерской стороны с четкой атрибуцией, что Россия обстреляла нефтепровод.
"Но почему-то теперь звучат заявления с обвинениями в сторону Украины. Это абсолютно нелогичное поведение со стороны Венгрии. Украина находится в постоянном диалоге, как с Еврокомиссией, так и с соответствующими органами Венгрии и Словакии по этому вопросу", – подчеркнул Тихий.
Также он напомнил, что Венгрии и Словакии были предоставлены исключения в рамках санкций ЕС на запрет импорта российской нефти по трубопроводам.
"Но эти исключения носили временный характер. И временность была рассчитана на то, что дается время этим странам, зависимым от российской нефтяной "иглы", чтобы с этой "иглы" слезть", – подчеркнул спикер МИД.
Затем он подчеркнул, что пока со стороны Венгрии и Словакии нет попыток "освободиться от зависимости от российской нефти".
"Это напоминает наркоманию", – добавил он.
Ранее Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию по трубопроводу Adria.
Министр экономики Хорватии Анте Шушняр в ответ на просьбу Венгрии и Словакии заявил, что ни у одной страны ЕС сегодня не осталось технических оправданий, чтобы оставаться привязанными к российской нефти.
Между тем Словакия объявила режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.
Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.