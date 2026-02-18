У Німеччині зобов'язали X дозволити дослідникам провести аналіз перед виборами в Угорщині

Німецький апеляційний суд зобов’язав соціальну мережу X надати перевіреним дослідникам доступ до даних, які пов’язані з виборами в Угорщині 12 квітня.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Одна із двох позивачів, організація Democracy Reporting International (DRI), повідомила, що рішення Берлінського апеляційного суду вимагає, щоб X, яка належить Ілону Маску, поділилася інформацією щодо охоплення та залученості дописів, пов’язаних з парламентськими виборами в Угорщині.

Представник суду заявив, що рішення набирає чинності негайно.

Це рішення вважають важливою віхою у впровадженні Закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA) – регламенту, який зобов’язує великі онлайн-платформи надавати дослідникам доступ до даних для моніторингу ризиків, зокрема дезінформації, мови ненависті та маніпуляцій виборами.

Позивачі – DRI та Товариство громадянських прав (GFF) – раніше не змогли отримати подібні дані від X щодо федеральних виборів у Німеччині 2025 року.

У поточній справі суд нижчої інстанції постановив, що юрисдикція належить Ірландії, де розташована штаб-квартира X у ЄС.

Однак Берлінський апеляційний суд переглянув це питання, визначивши, що німецькі суди можуть діяти у разі наявності локальної проблеми – зокрема тоді, коли дослідникам, які працюють у Німеччині, відмовляють у доступі до критично важливих даних для роботи в суспільних інтересах.

Стаючи на бік двох неурядових організацій, суд зазначив, що невиконання вимог з боку X вплинуло на їхню здатність проводити дослідження в Німеччині.

"Рішення не підлягає оскарженню", – сказав Йошка Зелінгер, адвокат GFF, додавши, що у разі невиконання рішення його можна буде примусово забезпечити через штрафні санкції.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп публічно підтримав угорського прем’єра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів 12 квітня.

Орбан, своєю чергою, коментуючи можливість поразки своєї партії на парламентських виборах, заявив, що його країна залишиться сильною незалежно від результатів голосування.

Останні опитування показують, що опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса" зберігає перевагу в 10 пунктів над керівною партією "Фідес" Віктора Орбана за два місяці до парламентських виборів.

