В Германии обязали X разрешить исследователям провести анализ перед выборами в Венгрии

Немецкий апелляционный суд обязал социальную сеть X предоставить проверенным исследователям доступ к данным, которые связаны с выборами в Венгрии 12 апреля.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Одна из двух истцов, организация Democracy Reporting International (DRI), сообщила, что решение Берлинского апелляционного суда требует, чтобы X, которая принадлежит Илону Маску, поделилась информацией об охвате и вовлеченности сообщений, связанных с парламентскими выборами в Венгрии.

Представитель суда заявил, что решение вступает в силу немедленно.

Это решение считают важной вехой во внедрении Закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) – регламента, который обязывает крупные онлайн-платформы предоставлять исследователям доступ к данным для мониторинга рисков, в частности дезинформации, языка ненависти и манипуляций выборами.

Истцы – DRI и Общество гражданских прав (GFF) – ранее не смогли получить подобные данные от X относительно федеральных выборов в Германии 2025 года.

В текущем деле суд низшей инстанции постановил, что юрисдикция принадлежит Ирландии, где расположена штаб-квартира X в ЕС.

Однако Берлинский апелляционный суд пересмотрел этот вопрос, определив, что немецкие суды могут действовать при наличии локальной проблемы – в частности тогда, когда исследователям, работающим в Германии, отказывают в доступе к критически важным данным для работы в общественных интересах.

Становясь на сторону двух неправительственных организаций, суд отметил, что невыполнение требований со стороны X повлияло на их способность проводить исследования в Германии.

"Решение не подлежит обжалованию", – сказал Йошка Зелингер, адвокат GFF, добавив, что в случае невыполнения решение можно будет принудительно обеспечить через штрафные санкции.

Напомним, американский президент Дональд Трамп публично поддержал венгерского премьера Виктора Орбана накануне парламентских выборов 12 апреля.

Орбан, в свою очередь, комментируя возможность поражения своей партии на парламентских выборах, заявил, что его страна останется сильной независимо от результатов голосования.

Последние опросы показывают, что оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" сохраняет преимущество в 10 пунктов над правящей партией "Фидес" Виктора Орбана за два месяца до парламентских выборов.

Смотрите подробное видео "ЕП" о том, реальна ли в Венгрии смена антиукраинской власти Орбана.