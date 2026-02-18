Макрон назвав захист свободи слова в соцмережах "нісенітницею"

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що захист свободи слова в соціальних мережах є "чистою нісенітницею".

Про це він сказав під час візиту до Індії у середу, 18 лютого, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як відомо, європейські країни, зокрема Велика Британія та Німеччина, розглядають можливість заборони соціальних мереж для неповнолітніх, а регуляторні органи заявляють, що ці сервіси є шкідливими та викликають залежність.

Це може вплинути на критично важливі рекламні доходи таких компаній, як Instagram і Facebook, Snap Inc., X, TikTok і YouTube.

США критикують такі заборони, заявляючи, що вони цензурують свободу слова.

"Не маючи уявлення про те, як створюється їхній алгоритм, як його тестують, навчають і куди він вас приведе, демократичні наслідки цієї упередженості можуть бути величезними", – заявив Макрон.

Він наголосив, що Європа підтримує "вільні та повністю прозорі" алгоритми.

"Деякі з них заявляють, що підтримують свободу слова – добре, ми підтримуємо вільні алгоритми – повністю прозорі. Свобода слова – це повна нісенітниця, якщо ніхто не знає, як вас направляють до цієї так званої свободи слова, особливо коли вона направляє від однієї мови ненависті до іншої", – додав він.

Варто зауважити, що у стратегії національної безпеки США адміністрація Трампа заявила, що буде протидіяти спробам іноземних держав "цензурувати наш дискурс" або обмежувати свободу слова.

Нагадаємо, у німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років, а прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.

На початку лютого писали, що прокуратура Парижа разом з кіберполіцією проводила слідчі дії в офісах компанії X Ілона Маска у столиці Франції. Йшлося про розслідування, розпочате у січні минулого року, яке стосується упередженості алгоритмів платформи X.

Маск назвав політичною атакою ці обшуки.