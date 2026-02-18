Макрон назвал защиту свободы слова в соцсетях "чепухой"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что защита свободы слова в социальных сетях является "чистой чепухой".

Об этом он сказал во время визита в Индию в среду, 18 февраля, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как известно, европейские страны, в частности Великобритания и Германия, рассматривают возможность запрета социальных сетей для несовершеннолетних, а регулирующие органы заявляют, что эти сервисы вредны и вызывают зависимость.

Это может повлиять на критически важные рекламные доходы таких компаний, как Instagram и Facebook, Snap Inc., X, TikTok и YouTube.

США критикуют такие запреты, заявляя, что они цензурируют свободу слова.

"Не имея представления о том, как создается их алгоритм, как его тестируют, обучают и куда он вас приведет, демократические последствия этой предвзятости могут быть огромными", – заявил Макрон.

Он подчеркнул, что Европа поддерживает "свободные и полностью прозрачные" алгоритмы.

"Некоторые из них заявляют, что поддерживают свободу слова – хорошо, мы поддерживаем свободные алгоритмы – полностью прозрачные. Свобода слова – это полная ерунда, если никто не знает, как вас направляют к этой так называемой свободе слова, особенно когда она направляет от одного языка ненависти к другому", – добавил он.

Стоит отметить, что в стратегии национальной безопасности США администрация Трампа заявила, что будет противодействовать попыткам иностранных государств "цензурировать наш дискурс" или ограничивать свободу слова.

Напомним, в немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое бы регулировало доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.

В начале февраля писали, что прокуратура Парижа вместе с киберполицией проводила следственные действия в офисах компании X Илона Маска в столице Франции. Речь шла о расследовании, начатом в январе прошлого года, которое касается предвзятости алгоритмов платформы X.

Маск назвал политической атакой эти обыски.