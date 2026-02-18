Ватикан отказался присоединиться к Совету мира Трампа

Папа Римский Лев XIV не будет участвовать в Совете мира американского президента Дональда Трампа из-за опасений, что он стремится подорвать авторитет Организации Объединенных Наций.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан получил приглашение присоединиться к совету в конце января, но отказался "из-за его особого характера".

"Одно из опасений заключается в том, что на международном уровне именно ООН должна управлять этими кризисными ситуациями. Это один из вопросов, на котором мы настаивали", – сказал он.

Как писали, ЕС планирует принять участие в учредительном заседании Совета мира в США в качестве наблюдателя.

О своем намерении принять участие в заседании Совета мира в статусе наблюдателя сообщили Греция, Италия и Румыния.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.