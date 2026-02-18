Укр Рус Eng

Ватикан отказался присоединиться к Совету мира Трампа

Новости — Среда, 18 февраля 2026, 18:23 — Уляна Кричковская

Папа Римский Лев XIV не будет участвовать в Совете мира американского президента Дональда Трампа из-за опасений, что он стремится подорвать авторитет Организации Объединенных Наций.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан получил приглашение присоединиться к совету в конце января, но отказался "из-за его особого характера".

"Одно из опасений заключается в том, что на международном уровне именно ООН должна управлять этими кризисными ситуациями. Это один из вопросов, на котором мы настаивали", – сказал он.

Как писали, ЕС планирует принять участие в учредительном заседании Совета мира в США в качестве наблюдателя.

О своем намерении принять участие в заседании Совета мира в статусе наблюдателя сообщили Греция, Италия и Румыния.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ватикан Трамп ООН
Реклама: