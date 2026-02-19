CBS: военные США готовы нанести удар по Ирану уже в эти выходные

Американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в ближайшие выходные, и президент США Дональд Трамп об этом проинформирован, однако решение он еще не принял.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBS News.

Высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности сообщили президенту Трампу, что военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, сообщили CBS News источники, знакомые с ходом обсуждений.

Однако президент Трамп еще не принял окончательное решение о нанесении удара, заявили чиновники, высказавшиеся на условиях анонимности.

Обсуждение действий США источники описывают как динамичное и длительное, поскольку Белый дом взвешивает риски эскалации и политические и военные последствия.

В течение следующих трех дней Пентагон временно выводит часть персонала с Ближнего Востока, преимущественно в Европу или обратно в США, на случай возможных действий или контратак со стороны Ирана, если США решат провести операцию.

По словам одного из источников, передислокация ресурсов и персонала Пентагоном перед возможной военной операцией США является стандартной практикой и не обязательно означает, что атака на Иран неизбежна.

Госсекретарь США Марко Рубио, по данным одного из источников, планирует посетить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху примерно через две недели для дальнейших обсуждений.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге в Белом доме в среду, что есть "много причин и аргументов в пользу удара по Ирану", но дипломатия всегда является первым вариантом для президента. Она отказалась обсуждать, будет ли потенциальный удар скоординирован с Израилем.

По данным издания Axios, Соединенные Штаты якобы очень близки к решению о масштабной военной операции против Ирана, и она может начаться уже в ближайшее время.

Во вторник состоялся очередной раунд переговоров США и Ирана в Женеве. Глава МИД Ирана после этого заявил о "начале пути к соглашению" между странами.