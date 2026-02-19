Міністр оборони Бельгії до Мерца: "Тримайте язик за зубами" щодо ядерної зброї

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен розкритикував європейських лідерів за те, що вони занадто багато говорять про ядерну зброю.

Про це він написав у X у відповідь на подкаст німецького канцлера Фрідріха Мерца, передає "Європейська правда".

"Щодо ядерного стримування, я справді не розумію, чому європейські лідери так багато говорять. Це нерозумно. Будь ласка, тримайте язик за зубами", – написав Франкен.

В інтерв'ю німецький лідер виключив розробку власного німецького ядерного стримування, але зазначив, що німецькі винищувачі потенційно можуть нести французьку та британську ядерну зброю. Німеччина та Бельгія є учасницями угоди про спільне використання ядерної зброї США, і їхні військово-повітряні сили можуть нести американські ядерні бомби.

Коментарі Мерца і Франкена з'явилися на тлі загострення дискусії про європейський ядерний стримуючий фактор напередодні виступу французького президента Емманюеля Макрона про роль французької атомної зброї в безпеці Європи, який очікується 2 березня.

Міністр оборони Бельгії також розцінив негативні коментарі Мерца щодо винищувача Future Combat Air System, який розробляють Німеччина, Іспанія та Франція, як смертний вирок для програми.

"За словами німецького канцлера в цьому подкасті, FCAS мертвий. Франко-німецького винищувача шостого покоління не буде. Бельгія була спостерігачем у цій програмі. Ми переглянемо свою позицію", – сказав Франкен.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".