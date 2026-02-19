Министр обороны Бельгии к Мерцу: "Держите язык за зубами" по поводу ядерного оружия

Министр обороны Бельгии Тео Франкен раскритиковал европейских лидеров за то, что они слишком много говорят о ядерном оружии.

Об этом он написал в X в ответ на подкаст немецкого канцлера Фридриха Мерца, передает "Европейская правда".

"Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так много говорят. Это глупо. Пожалуйста, держите язык за зубами", – написал Франкен.

В интервью немецкий лидер исключил разработку собственного немецкого ядерного сдерживания, но отметил, что немецкие истребители потенциально могут нести французское и британское ядерное оружие. Германия и Бельгия являются участниками соглашения о совместном использовании ядерного оружия США, и их военно-воздушные силы могут нести американские ядерные бомбы.

Комментарии Мерца и Франкена появились на фоне обострения дискуссии о европейском ядерном сдерживающем факторе накануне выступления французского президента Эмманюэля Макрона о роли французского атомного оружия в безопасности Европы, которое ожидается 2 марта.

Министр обороны Бельгии также расценил негативные комментарии Мерца в отношении истребителя Future Combat Air System, который разрабатывают Германия, Испания и Франция, как смертный приговор для программы.

"По словам немецкого канцлера в этом подкасте, FCAS мертв. Франко-немецкого истребителя шестого поколения не будет. Бельгия была наблюдателем в этой программе. Мы пересмотрим свою позицию", – сказал Франкен.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран якобы начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о намерениях США и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".