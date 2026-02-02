СМИ: президент Ирана приказал начать переговоры с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал приказ начать переговоры с Соединенными Штатами по иранской ядерной программе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник в правительстве.

Источник сообщил, что переговоры Ирана и США будут касаться только ядерной программы.

По данным Reuters, посланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Турции в ближайшие дни для переговоров.

Окончательные дата и место встречи еще не определены.

СМИ ранее сообщили, что администрация США через ряд каналов передала Ирану сообщение о готовности к переговорам для заключения соглашения.

Между тем в Министерстве иностранных дел Ирана выразили ожидание, что рамки для переговоров с США будут готовы в ближайшие дни.

28 января президент США заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых и решительных атак против Ирана, которые не повлекут за собой риск длительной войны на Ближнем Востоке.