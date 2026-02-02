Стармер: экс-посол Британии в США не должен быть членом Палаты лордов из-за связей с Эпштейном

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера считает, что бывший посол Великобритании в США Питер Мендельсон, которого осенью уволили с должности из-за его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, не должен быть членом Палаты лордов.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Стармер считает, что Мендельсон "не должен быть членом Палаты лордов", и поэтому попросил секретаря Кабинета министров "немедленно" пересмотреть всю доступную информацию о контактах бывшего посла с Эпштейном.

В то же время на Даунинг-стрит отметили, что премьер-министр не имеет полномочий напрямую лишить Мендельсона его титула.

Поэтому он призвал членов Палаты лордов сотрудничать с правительством с целью модернизации дисциплинарных процедур в Палате, чтобы облегчить процедуру лишения титула лордов, которые дискредитировали Палату.

Отметим, что Палата лордов – верхняя палата Парламента Великобритании – опирается на наследственные права.

Стоит отметить, что Мендельсон в этот же день отказался от членства в Лейбористской партии после обнародования новых фактов по делу.

Напомним, новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Эпштейна, свидетельствуют, что он перевел тысячи фунтов супругу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

Как сообщалось, Мендельсон заявил в начале этого месяца, что его дружба с Эпштейном была "самой ужасной ошибкой". В то же время он продолжает отрицать, что знал о преступлениях Эпштейна, ранее утверждая, что опозоренный финансист не делился с ним подробностями своей сексуальной жизни, поскольку Мендельсон – гей.

Мендельсон был уволен с должности посла в сентябре премьер-министром Великобритании Киром Стармером после обнародования электронных писем между ним и Эпштейном, которые показали, что отношения между ними "существенно отличались" от того, что он сообщил правительству.