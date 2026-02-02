У Гренландії заявили про незмінні амбіції США щодо острова

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен попередив, що Вашингтон все ще прагне контролювати арктичний острів, попри те, що американський президент Дональд Трамп не погрожує вже силою.

Про це він сказав у промові перед парламентом, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Нільсен заявив, що США продовжують шукати "шляхи до володіння та контролю над Гренландією".

"Погляд на Гренландію та її населення не змінився: Гренландія має бути пов'язана з США і управлятися звідти", – сказав він.

Нагадаємо, представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії 28 січня відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи довкола арктичного острова.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен назвав консультації зі Сполученими Штатами щодо Гренландії "конструктивними", але зазначив, що проблема залишається невирішеною.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив 28 січня, що США постараються уникнути "цирку" в медіа у переговорах щодо Гренландії.