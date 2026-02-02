В Гренландии заявили о неизменных амбициях США в отношении острова

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен предупредил, что Вашингтон по-прежнему стремится контролировать арктический остров, несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп уже не угрожает силой.

Об этом он сказал в речи перед парламентом, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Нильсен заявил, что США продолжают искать "пути к владению и контролю над Гренландией".

"Взгляд на Гренландию и ее население не изменился: Гренландия должна быть связана с США и управляться оттуда", – сказал он.

Напомним, представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии 28 января возобновили переговоры для урегулирования дипломатического кризиса вокруг арктического острова.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал консультации с Соединенными Штатами по Гренландии "конструктивными", но отметил, что проблема остается нерешенной.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 28 января, что США постараются избежать "цирка" в СМИ в переговорах по Гренландии.