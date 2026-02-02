Зеленский и фон дер Ляйен пообщались перед очередным раундом "мирных переговоров"

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский пообщались накануне "мирных переговоров", которые состоятся на этой неделе.

Об этом она написала в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

После разговора с украинским президентом фон дер Ляйен заявила, что год за годом поддержка Украины со стороны Европы остается непоколебимой.

"Приближаясь к четвертому году жестокой войны против Украины, Россия продолжает наращивать свои военные преступления, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам", – отметила она.

Затем президент Еврокомиссии отметила, что ЕС отправляет Украине сотни генераторов, чтобы обеспечить тепло и электроэнергию, а также "уже совсем скоро" представит 20-й пакет санкций против РФ.

"Речь идет об усилении давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров с искренним намерением достичь мира", – подытожила президент Еврокомиссии.

Как писали СМИ, специальный представитель президента США Стив Уиткофф поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.

Напомним, президент США Дональд Трамп 30 января в очередной раз заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения российско-украинской войны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не знает, идет ли речь о финальном этапе мирных переговоров или впереди еще работа со многими странами.

Первый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби состоялся 23-24 января. Во время консультаций команды обсуждали параметры завершения войны.